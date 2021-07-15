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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - МТК
Динамо - МТК: обзор матча 15 июля 2021
Динамо
15.07.2021, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
МТК
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - МТК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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МТК
Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
10:07
Кубок России: шансы «Динамо» и «Факела» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
09:24
Семин объяснил лидерство «Динамо» в РПЛ
Вчера, 22:10
2
Губерниев – о лидирующем в РПЛ «Динамо»: «Им не привыкать все профукивать»
Вчера, 16:42
2
Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
10:07
Кубок России: шансы «Динамо» и «Факела» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
09:24
Семин объяснил лидерство «Динамо» в РПЛ
Вчера, 22:10
2
Губерниев – о лидирующем в РПЛ «Динамо»: «Им не привыкать все профукивать»
Вчера, 16:42
2
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
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