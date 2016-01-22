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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Маттерсбург
Динамо - Маттерсбург: обзор матча 22 января 2016
Динамо
22.01.2016, пятница, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Маттерсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Маттерсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
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Маттерсбург
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
14:38
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Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
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Карпин поставил точку в разговорах о конфликте с «Динамо»
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Вчера, 18:53
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Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
Вчера, 13:39
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Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
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12:56
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Карпин поставил точку в разговорах о конфликте с «Динамо»
10:18
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Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
Вчера, 18:53
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Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
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«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
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2016.01.08 01:10
«Майнц» приобрел нападающего сборной Австрии
2016.01.06 00:10
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