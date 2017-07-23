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Динамо Бр - ЦРФСО
Динамо Бр - ЦРФСО: обзор матча 23 июля 2017
Динамо Бр
23.07.2017, воскресенье, 16:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
2 : 1
Завершен
ЦРФСО
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Бр - ЦРФСО
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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