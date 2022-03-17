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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - ПСВ
Копенгаген - ПСВ: обзор матча 17 марта 2022
Копенгаген
17.03.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 4
Первый матч – 4 : 4
Завершен
ПСВ
10'
Э. Захави
38'
М. Гетце
79'
Э. Захави
90+1'
Н. Мадуэке
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - ПСВ
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Н. Мадуэке
90'
Замена
Брума
️️️️
Э. Гутьеррес
90'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
М. Гетце
83'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
83'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Доан
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
П. Бьель
82'
79'
ГОЛ! 0:3!
Э. Захави
Пас отдал
Р. Доан
53'
Замена
Д. Верман
️️️️
К. Гакпо
50'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Желтая карточка
Д. Вавро
49'
Замена
Д. Хочолава
️️️️
В. Бевинг
46'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
П. Анкерсен
46'
Желтая карточка
К. Дикс
45'
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
Ф. Макс
37'
Желтая карточка
М. Гетце
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Копенгаген
31
Йохан Гуаданьо
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
11
Ноа Саса
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-3-2-1
1
Юнссон
20
Бойлесен
3
Вавро
2
Анкерсен
4
Дикс
6
Стаге
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
11
Бевинг
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
4-1-1-3-1
16
Дроммел
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
11
Бевинг
5
Хочолава
5
Хочолава
11
Бевинг
2
Анкерсен
12
Йелерт
12
Йелерт
2
Анкерсен
16
Бьель
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
16
Бьель
20
Доан
20
Мадуэке
20
Мадуэке
20
Доан
18
Гакпо
25
Верман
25
Верман
18
Гакпо
35
Гутьеррес
77
Брума
77
Брума
35
Гутьеррес
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
27
Гетце
35
Вертессен
35
Вертессен
27
Гетце
Остались в запасе
Копенгаген
ПСВ
31
Йохан Гуаданьо
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
11
Ноа Саса
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
31
Йохан Гуаданьо
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
11
Ноа Саса
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Копенгаген - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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