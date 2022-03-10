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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПСВ - Копенгаген
ПСВ - Копенгаген: обзор матча 10 марта 2022
ПСВ
10.03.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
4 : 4
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Копенгаген
21'
К. Гакпо
50'
Р. Доан
70'
К. Гакпо
85'
Э. Захави
6'
И. Йоуханнессон
23'
П. Бьель
43'
Л. Лерагер
78'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Копенгаген
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
90'
+3
ГОЛ! 4:4!
Э. Захави
Пас отдал
К. Гакпо
85'
Замена
К. Винисиус
️️️️
И. Сангаре
83'
78'
ГОЛ! 3:4!
П. Бьель
Желтая карточка
Д. Тезе
75'
ГОЛ! 3:3!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Гетце
70'
64'
Замена
К. Дикс
️️️️
И. Йоуханнессон
Пенальти не реализован!
К. Гакпо
62'
ГОЛ! 2:3!
Р. Доан
50'
Замена
Р. Доан
️️️️
Д. Верман
46'
Замена
Э. Захави
️️️️
Н. Мадуэке
46'
43'
ГОЛ! 1:3!
Л. Лерагер
Пас отдал
П. Бьель
23'
ГОЛ! 1:2!
П. Бьель
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Н. Мадуэке
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Йоуханнессон
Пас отдал
В. Бевинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Копенгаген
31
Йохан Гуаданьо
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Руни Барджи
ЦП
20
Даниэль Харбо
ЦП
4-1-2-3
16
Дроммел
30
Макс
4
Тезе
4
Обиспо
17
Жуниор
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
4-3-2-1
25
Грабара
2
Анкерсен
20
Бойлесен
3
Вавро
34
Кристиансен
6
Стаге
8
Йоуханнессон
21
Лерагер
16
Бьель
11
Бевинг
8
Фалк-Йенсен
25
Верман
20
Доан
20
Доан
25
Верман
20
Мадуэке
7
Захави
7
Захави
20
Мадуэке
6
Сангаре
95
Винисиус
95
Винисиус
6
Сангаре
8
Йоуханнессон
4
Дикс
4
Дикс
8
Йоуханнессон
Остались в запасе
ПСВ
Копенгаген
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
77
Брума
ЛВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
31
Йохан Гуаданьо
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Руни Барджи
ЦП
20
Даниэль Харбо
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
77
Брума
ЛВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
31
Йохан Гуаданьо
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Руни Барджи
ЦП
20
Даниэль Харбо
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча ПСВ - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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