Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Килмарнок - Копенгаген
Килмарнок - Копенгаген: обзор матча 29 августа 2024
Килмарнок
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Копенгаген
16'
М. Уоткинс
68'
Л. Майо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Копенгаген
Замена
К. Ндаба
️️️️
Д. Берроуз
83'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Д. Армстронг
83'
80'
Замена
М. Маттссон
️️️️
В. Классон
Замена
B. Wales
️️️️
М. Уоткинс
75'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Д. Райт
75'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Майо
Пас отдал
М. Эльюнусси
Желтая карточка
Д. Армстронг
57'
50'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Л. Доннелли
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Уоткинс
Пас отдал
С. Финдлей
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Килмарнок
1
Robby McCrorie
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
26
Ben Brannan
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
5
Oliver Højer
ЦП
16
Роберт
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-1-3-1-2
13
О'Хара
26
Райт
17
Финдлей
23
Майо
4
Доннелли
8
Лайонс
2
Берроуз
10
Кеннеди
77
Армстронг
9
Вассел
23
Уоткинс
4-1-3-2
1
Тротт
4
Дикс
3
Вавро
55
Перейра
15
Лопес
21
Лерагер
99
Ахури
7
Классон
10
Эльюнусси
8
Фалк-Йенсен
8
Фрохольдт
2
Берроуз
3
Ндаба
3
Ндаба
2
Берроуз
26
Райт
31
Полворт
31
Полворт
26
Райт
77
Армстронг
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
77
Армстронг
4
Доннелли
12
Уотсон
12
Уотсон
4
Доннелли
23
Уоткинс
9
9
23
Уоткинс
7
Классон
8
Маттссон
8
Маттссон
7
Классон
Остались в запасе
Килмарнок
Копенгаген
1
Robby McCrorie
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
26
Ben Brannan
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
16
Роберт
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
1
Robby McCrorie
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
26
Ben Brannan
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
16
Роберт
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Килмарнок - Копенгаген
1
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
11
Нарушения
15
11
Офсайды
1
0
Количество передач
250
573
Сейвы
4
4
Точность передач %
61
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Rugby Park, Kilmarnock
Новости команд
Все
Килмарнок
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+