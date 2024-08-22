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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Килмарнок
Копенгаген - Килмарнок: обзор матча 22 августа 2024
Копенгаген
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Килмарнок
77'
К. Дикс (П)
90+6'
Р. Фалк-Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Килмарнок
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалк-Йенсен
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
O. Bainbridge
87'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
М. Уоткинс
Желтая карточка
М. Эльюнусси
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дикс
77'
76'
Желтая карточка
К. О'Хара
71'
Замена
B. Wales
️️️️
К. Вассел
71'
Замена
Д. Армстронг
️️️️
М. Кеннеди
71'
Замена
O. Bainbridge
️️️️
Д. Берроуз
66'
Замена
Р. Дис
️️️️
Д. Райт
60'
Желтая карточка
Д. Райт
Желтая карточка
К. Дикс
60'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Б. Мелинг
39'
Желтая карточка
Д. Вавро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
5
Oliver Højer
ЦП
16
Роберт
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Килмарнок
18
Aiden Glavin
ВР
1
Robby McCrorie
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
4-1-3-2
1
Тротт
24
Мелинг
4
Дикс
3
Вавро
12
Гочолеишвили
21
Лерагер
8
Фрохольдт
10
Эльюнусси
99
Ахури
9
Оскарссон
8
Фалк-Йенсен
3-1-3-1-2
13
О'Хара
26
Райт
23
Майо
17
Финдлей
4
Доннелли
8
Лайонс
2
Берроуз
10
Кеннеди
12
Уотсон
9
Вассел
23
Уоткинс
24
Мелинг
55
Перейра
55
Перейра
24
Мелинг
26
Райт
6
Дис
6
Дис
26
Райт
2
Берроуз
51
51
2
Берроуз
10
Кеннеди
77
Армстронг
77
Армстронг
10
Кеннеди
23
Уоткинс
18
Кэмерон
18
Кэмерон
23
Уоткинс
9
Вассел
9
9
9
Вассел
Остались в запасе
Копенгаген
Килмарнок
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
5
Oliver Højer
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЛВ
16
Роберт
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
18
Aiden Glavin
ВР
1
Robby McCrorie
ВР
3
Корри Ндаба
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
5
Oliver Højer
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЛВ
16
Роберт
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Остались в запасе
18
Aiden Glavin
ВР
1
Robby McCrorie
ВР
3
Корри Ндаба
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Копенгаген - Килмарнок
3
3
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
12
4
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
638
179
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
50
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
12
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Паркен
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