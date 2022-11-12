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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Ижевск - Челябинск
Ижевск - Челябинск: обзор матча 12 ноября 2022
Ижевск
12.11.2022, суббота, 12:00
Россия. Вторая лига. Группа 4, 17 тур
1 : 3
Завершен
Челябинск
77'
Д. Наговицин
11'
М. Руднев
60'
И. Азявин
64'
Т. Шаехов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ижевск - Челябинск
Желтая карточка
Е. Ушаков
86'
ГОЛ! 1:3!
Д. Наговицин
77'
Замена
А. Болотин
️️️️
Г. Бахарев
75'
72'
Замена
В. Ульяновский
️️️️
А. Гибнер
72'
Замена
В. Демин
️️️️
М. Руднев
Замена
Е. Арчибасов
️️️️
Д. Бельтюков
65'
Замена
А. Серебряков
️️️️
К. Басов
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
Т. Шаехов
60'
ГОЛ! 0:2!
И. Азявин
Замена
В. Журавлев
️️️️
А. Симанов
46'
31'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
Н. Зырянов
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Руднев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
61
Данил Бельтюков
ВР
33
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
99
Кирилл Басов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
70
Глеб Бахарев
ЛВ
93
Даниил Наговицин
ЦП
37
Евгений Ушаков
ЦП
14
Денис Чушъялов
ЦП
27
Аркадий Симанов
ЦП
Главный тренер
Андрей Блажко
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
5
Илья Сальников
ЦЗ
18
Артемий Гибнер
ЦЗ
44
Николай Злобин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
9
Никита Зырянов
ЦП
14
Тимур Шаехов
ПВ
9
Максим Руднев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Ижевск
75
Евгений Арчибасов
ВР
91
Никита Завьялов
ЦЗ
28
Андрей Серебряков
ОП
64
Виктор Грязин
ЦП
17
Артур Болотин
АП
77
Егор Дозморов
АП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
11
Марат Шайморданов
ЦП
80
Алексей Пипо
АП
6
Алексей Амелин
АП
25
Егор Дорохов
ЦФ
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
3-1-5-1
61
Бельтюков
15
Костылев
3
Новицкий
99
Басов
33
Мырзаков
20
Теленков
37
Ушаков
14
Чушъялов
27
Симанов
93
Наговицин
70
Бахарев
3-3-2-1-1
16
Глазков
18
Гибнер
44
Злобин
14
Курышев
15
Сараев
7
Шведюк
5
Сальников
24
Азявин
9
Зырянов
14
Шаехов
9
Руднев
61
Бельтюков
75
Арчибасов
75
Арчибасов
61
Бельтюков
99
Басов
28
Серебряков
28
Серебряков
99
Басов
70
Бахарев
17
Болотин
17
Болотин
70
Бахарев
27
Симанов
90
Журавлев
90
Журавлев
27
Симанов
9
Руднев
44
Демин
44
Демин
9
Руднев
9
Зырянов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
9
Зырянов
18
Гибнер
21
Ульяновский
21
Ульяновский
18
Гибнер
Остались в запасе
Ижевск
Челябинск
91
Никита Завьялов
ЦЗ
64
Виктор Грязин
ЦП
77
Егор Дозморов
АП
Главный тренер
Андрей Блажко
47
Никита Супагин
ПЗ
72
Олег Новиков
ВР
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
80
Алексей Пипо
АП
6
Алексей Амелин
АП
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
91
Никита Завьялов
ЦЗ
64
Виктор Грязин
ЦП
77
Егор Дозморов
АП
Остались в запасе
47
Никита Супагин
ПЗ
72
Олег Новиков
ВР
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
80
Алексей Пипо
АП
6
Алексей Амелин
АП
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Ижевск - Челябинск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Прокопов
(Ярославль)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Евгений Шатилов (Вологда)
Резервный судья:
Александр Юсупов (Ижевск)
Инспектор:
Евгений Рассказов (Курган)
Стадион:
ЦРС "Зенит"
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