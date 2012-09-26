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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Астрахань - Ростов
Астрахань - Ростов: обзор матча 26 сентября 2012
Астрахань
26.09.2012, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Ростов
42'
С. Синяев (П)
22'
Р. Кочиш
63'
Д. Кириченко (П)
73'
Э. Чеснаускис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астрахань - Ростов
Желтая карточка
А. Егурнев
87'
86'
Замена
В. Кисенков
️️️️
Б. Ангбва
Замена
А. Галин
️️️️
А. Болонин
78'
Замена
М. Камкин
️️️️
А. Иванов
78'
73'
ГОЛ! 1:3!
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
С. Гриненко
63'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Кириченко
46'
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Д. Полоз
46'
Замена
А. Шешуков
️️️️
Д. Маляка
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Синяев
42'
Желтая карточка
А. Иванов
39'
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
С. Сечин
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кочиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
23
Александр Курсеков
ВР
25
Малхази Алибегашвили
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
25
Артур Степанян
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
25
Сергей Сечин
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
21
Александр Иванов
ЦП
8
Денис Щучкин
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
17
Сергей Гриненко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Астрахань
33
Михаил Инкин
ВР
2
Вадим Скляднев
ЦЗ
9
Михаил Камкин
ЦП
16
Андрей Галин
ЦП
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
56
Дмитрий Иванов
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
Ростов
12
Илья Мадилов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
16
Ян Голенда
ЦФ
3-3-1-3
23
Курсеков
25
Алибегашвили
2
Григорян
25
Степанян
25
Сечин
71
Егурнев
21
Иванов
11
Болонин
17
Гриненко
25
Синяев
8
Щучкин
4-4-1-1
12
Заболотный
4
Ангбва
19
Салата
42
Ксулу
59
Иванов
19
Блатняк
15
Маляка
7
Белоусов
30
Кочиш
7
Полоз
10
Кириченко
21
Иванов
9
Камкин
9
Камкин
21
Иванов
11
Болонин
16
Галин
16
Галин
11
Болонин
25
Сечин
10
Пугачев
10
Пугачев
25
Сечин
4
Ангбва
15
Кисенков
15
Кисенков
4
Ангбва
7
Полоз
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
7
Полоз
15
Маляка
7
Шешуков
7
Шешуков
15
Маляка
Остались в запасе
Астрахань
Ростов
2
Вадим Скляднев
ЦЗ
56
Дмитрий Иванов
ЦФ
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
33
Михаил Инкин
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
12
Илья Мадилов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
2
Вадим Скляднев
ЦЗ
56
Дмитрий Иванов
ЦФ
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
33
Михаил Инкин
ВР
Остались в запасе
12
Илья Мадилов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Астрахань - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
им. Колосова
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