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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Славия
Амкар-Пермь - Славия: обзор матча 08 февраля 2015
Амкар-Пермь
08.02.2015, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Славия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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1 : 2
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Яблонец
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31.10.2026
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1 : 1
24.10.2026
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20.10.2026
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Информация о матче
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