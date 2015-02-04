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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лех - Амкар-Пермь
Лех - Амкар-Пермь: обзор матча 04 февраля 2015
Лех
04.02.2015, среда, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лех - Амкар-Пермь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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ГКС Катовице
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Информация о матче
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