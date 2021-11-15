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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Фарерские острова
Израиль - Фарерские острова: обзор матча 15 ноября 2021
Израиль
15.11.2021, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
3 : 2
Завершен
Фарерские острова
30'
М. Даббур (П)
58'
Ш. Вайссман
75'
Д. Перец
62'
С. Ватнхамар
72'
К. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Фарерские острова
Замена
Л. Абада
️️️️
М. Даббур
81'
80'
Замена
Й. Бьярталид
️️️️
Й. Эдмундссон
80'
Замена
П. Кнудсен
️️️️
С. Ватнхамар
Замена
Э. Тиби
️️️️
О. Дгани
76'
Замена
Д. Азиза
️️️️
D. Avraham
76'
ГОЛ! 3:2!
Д. Перец
Пас отдал
М. Даббур
75'
72'
ГОЛ! 2:2!
К. Ольсен
Пас отдал
Р. Юнсен
70'
Замена
Х. Мор
️️️️
С. Наттестад
62'
ГОЛ! 2:1!
С. Ватнхамар
Пас отдал
К. Ольсен
ГОЛ! 2:0!
Ш. Вайссман
Пас отдал
С. Подгоряну
58'
52'
Замена
К. Ольсен
️️️️
Х. Ханссон
Желтая карточка
М. Даббур
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Даббур
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
0
Daniel Avraham
ЦП
0
Суф Подгоряну
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Итамар Нитцан
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
0
Шахар Пивен
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
20
Лиел Абада
ПВ
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
5
Барталь Вардум
ЦЗ
8
Бьярни Петерсен
ЦЗ
22
Хери Мор
ЦЗ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
8
Трондур Йенсен
ОП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
3-1-2-2-2
18
Марсиано
4
Эльхамед
5
Дгани
2
Даса
4
Биттон
8
Перец
0
10
Соломон
0
Подгоряну
12
Вайссман
9
Даббур
4-5-1
1
Нильсен
13
Андреасен
5
Наттестад
3
Давидсен
15
Фэре
6
Юнсен
6
Ханссон
8
Хендрикссон
10
Ватнхамар
13
Аскхам
14
Эдмундссон
5
Дгани
21
Тиби
21
Тиби
5
Дгани
0
11
Азиза
11
Азиза
0
9
Даббур
20
Абада
20
Абада
9
Даббур
5
Наттестад
22
Мор
22
Мор
5
Наттестад
14
Эдмундссон
7
Бьярталид
7
Бьярталид
14
Эдмундссон
10
Ватнхамар
11
Кнудсен
11
Кнудсен
10
Ватнхамар
6
Ханссон
11
Ольсен
11
Ольсен
6
Ханссон
Остались в запасе
Израиль
Фарерские острова
1
Даниэль Перец
ВР
23
Итамар Нитцан
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
0
Шахар Пивен
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
5
Барталь Вардум
ЦЗ
8
Бьярни Петерсен
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
21
Хедин Хансен
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Итамар Нитцан
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
0
Шахар Пивен
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
Остались в запасе
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
5
Барталь Вардум
ЦЗ
8
Бьярни Петерсен
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
21
Хедин Хансен
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Израиль - Фарерские острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
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