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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Факел
Тамбов - Факел: обзор матча 04 мая 2019
Тамбов
04.05.2019, суббота, 18:15
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тамбов - Факел
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
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Тамбов
Факел
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