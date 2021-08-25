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Динамо Брл - Факел
Динамо Брл - Факел: обзор матча 25 августа 2021
Динамо Брл
25.08.2021, среда, 13:00
Россия. Кубок, группа 4, 1 тур
0 : 2
Завершен
Факел
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Матчи команд
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
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Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
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