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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эксетер Сити - Вест Бромвич
Эксетер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 06 января 2018
Эксетер Сити
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
2'
Х. Саломон Рондон
25'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эксетер Сити - Вест Бромвич
64'
Желтая карточка
Д. Родригес
25'
ГОЛ! 0:2!
Д. Родригес
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Начало матча
Статистика матча Эксетер Сити - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
- : -
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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