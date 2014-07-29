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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Эксетер Сити - Суонси
Эксетер Сити - Суонси: обзор матча 29 июля 2014
Эксетер Сити
29.07.2014, вторник, 22:15
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эксетер Сити - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
- : -
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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Эксетер Сити
Суонси
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