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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ружомберок - Эвертон
Ружомберок - Эвертон: обзор матча 03 августа 2017
Ружомберок
03.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Эвертон
81'
Д. Калверт-Льюин
Матч
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Таблица
Протокол Ружомберок - Эвертон
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Классен
Начало матча
Статистика матча Ружомберок - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ружомберок
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- : -
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01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Комарно
0 : 1
17.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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