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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стьярнан - Эспаньол
Стьярнан - Эспаньол: обзор матча 01 августа 2019
Стьярнан
01.08.2019, четверг, 22:15
Лига Европы, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Эспаньол
52'
Б. Иглесиас
79'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стьярнан - Эспаньол
79'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Феррейра
Пас отдал
О. Мелендо
60'
Желтая карточка
В. Санчес
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
В. Санчес
Начало матча
Статистика матча Стьярнан - Эспаньол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
ИБВ
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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