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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эспаньол - Стьярнан
Эспаньол - Стьярнан: обзор матча 25 июля 2019
Эспаньол
25.07.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
4 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Стьярнан
49'
Ф. Феррейра
57'
Ф. Феррейра
60'
Б. Иглесиас
68'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Стьярнан
ГОЛ! 4:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Ф. Феррейра
68'
ГОЛ! 3:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Х. Лопес
60'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Б. Иглесиас
57'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Феррейра
49'
Начало матча
Статистика матча Эспаньол - Стьярнан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
ИБВ
Информация о матче
Стадион:
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