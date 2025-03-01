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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Алания
Енисей - Алания: обзор матча 01 марта 2025
Енисей
01.03.2025, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Алания
32'
А. Окладников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Алания
90'
Замена
С. Огоев
️️️️
В. Нафиков
Замена
О. Кенфак
️️️️
А. Окладников
88'
Замена
Н. Богатырев
️️️️
А. Чуканов
88'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Ломакин
88'
80'
Желтая карточка
М. Ышык
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Ушатов
75'
70'
Замена
Г. Каргинов
️️️️
А. Закиров
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
М. Тихонов
70'
62'
Замена
А. Козырев
️️️️
Д. Кокоев
62'
Замена
Р. Гогниев
️️️️
Д. Черткоев
61'
Желтая карточка
Р. Дауров
Желтая карточка
А. Окладников
61'
Желтая карточка
К. Ушатов
59'
Желтая карточка
А. Мазурин
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Окладников
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
99
Сослан Макоев
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
95
Спартак Гогниев
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
3
Цесь
25
Эмерсон
90
Ломакин
87
Мазурин
23
Ушатов
44
Тихонов
75
Окладников
19
Тихонов
7
Чуканов
4-2-2-2
23
Натабашвили
5
Багаев
19
Бутаев
37
Чирков
6
Ышык
8
Хугаев
17
Дауров
9
Закиров
17
Кокоев
11
Черткоев
23
Нафиков
7
Чуканов
55
Богатырев
55
Богатырев
7
Чуканов
90
Ломакин
40
Бавин
40
Бавин
90
Ломакин
23
Ушатов
6
Батырев
6
Батырев
23
Ушатов
75
Окладников
14
Кенфак
14
Кенфак
75
Окладников
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
23
Нафиков
75
Огоев
75
Огоев
23
Нафиков
17
Кокоев
21
Козырев
21
Козырев
17
Кокоев
9
Закиров
15
Каргинов
15
Каргинов
9
Закиров
11
Черткоев
27
Гогниев
27
Гогниев
11
Черткоев
Остались в запасе
Енисей
Алания
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЛЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
99
Сослан Макоев
ЦП
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЛЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
99
Сослан Макоев
ЦП
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Енисей - Алания
3
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
5
Удары мимо ворот
4
7
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Роман Труханович (Барнаул)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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