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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Израиль
Англия - Израиль: обзор матча 08 сентября 2007
Англия
08.09.2007, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 13 тур
3 : 0
Завершен
Израиль
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Статистика матча Англия - Израиль
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0
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Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
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Франция
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03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Помощники судьи:
Адриан Иниа
Ханс тен Хоове (оба - Голландия)
Делегат:
Кай Натри (Финляндия)
Стадион:
Уэмбли
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