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Расписание матчей
Германия. Кубок
Энерги - Вердер
Энерги - Вердер: обзор матча 19 августа 2024
Энерги
19.08.2024, понедельник, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Вердер
70'
H. Rorig
32'
К. Топп
37'
К. Топп
55'
К. Топп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Вердер
87'
Замена
М. Груль
️️️️
М. Дукщ
Красная карточка
R. Hajrulla
78'
Желтая карточка
F. Kusić
71'
71'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Й. Стаге
71'
Замена
О. Деман
️️️️
Ф. Агу
ГОЛ! 1:3!
H. Rorig
70'
Замена
R. Hajrulla
️️️️
M. Pronichev
64'
Замена
M. Krauss
️️️️
P. Halbauer
64'
61'
Замена
Э. Юнг
️️️️
Н. Штарк
55'
ГОЛ! 0:3!
К. Топп
Пас отдал
М. Дукщ
Желтая карточка
M. Pronichev
53'
47'
Желтая карточка
Н. Штарк
Замена
D. Slamar
️️️️
T. Campulka
46'
Замена
D. Pelivan
️️️️
J. Putze
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
К. Топп
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Топп
Пас отдал
Р. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
8
Joshua Putze
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
6
Йонас Хофманн
(К)
ЦП
20
Phil Halbauer
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
5
Dominik Pelivan
ЦП
35
Maximilian Krauss
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
18
Марко Груль
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
1-4-5
40
19
14
36
6
Хофманн
8
3
10
42
4
20
3-2-2-1-2
16
Цеттерер
13
Велькович
32
Фридль
4
Штарк
27
Агу
8
Вайзер
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
9
Топп
33
Дукщ
8
5
5
8
20
35
35
20
4
27
27
4
42
9
9
42
4
Штарк
5
Юнг
5
Юнг
4
Штарк
6
Стаге
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
6
Стаге
27
Агу
2
Деман
2
Деман
27
Агу
33
Дукщ
18
Груль
18
Груль
33
Дукщ
Остались в запасе
Энерги
Вердер
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Энерги - Вердер
2
1
1
Всего ударов по воротам
7
26
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
14
10
Офсайды
0
5
Количество передач
310
490
Сейвы
7
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
3
20
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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