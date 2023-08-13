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Расписание матчей
Германия. Кубок
Энерги - Падерборн
Энерги - Падерборн: обзор матча 13 августа 2023
Энерги
13.08.2023, воскресенье, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 7
Завершен
Падерборн
4'
D. Pelivan (АГ)
11'
В. Муслиу
20'
Ф. Бильбия
51'
Ф. Бильбия
64'
Ф. Муслия
83'
С. Клаас
85'
M. Hansen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Падерборн
85'
ГОЛ! 0:7!
M. Hansen
Пас отдал
Л. Курда
83'
ГОЛ! 0:6!
С. Клаас
Пас отдал
Н. Надь
73'
Замена
Ф. Платте
️️️️
Ф. Бильбия
Замена
C. Euschen
️️️️
A. Prokopenko
65'
64'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Муслия
64'
Замена
T. Müller
️️️️
Д. Кинсомби
64'
Замена
С. Клаас
️️️️
K. Klefisch
64'
Замена
️️️️
Ф. Муслия
51'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Бильбия
Замена
J. Putze
️️️️
M. Oesterhelweg
46'
Желтая карточка
R. Dovn Ndualu
38'
Замена
T. Hasse
️️️️
P. Milde
34'
Желтая карточка
D. Pelivan
33'
Желтая карточка
Й. Хофманн
27'
20'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бильбия
Пас отдал
Л. Курда
11'
ГОЛ! 0:2!
В. Муслиу
Пас отдал
Ф. Муслия
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
D. Pelivan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
20
Axel Borgmann
ЦЗ
5
Dominik Pelivan
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
27
D. Slamar
ЦФ
17
J. Hildebrandt
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
22
Rudolf Dovn Ndualu
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
30
Alexander Prokopenko
ЦФ
31
Paul Milde
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
17
Kai Klefisch
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
36
Janis Juckel
ЦП
8
Joshua Putze
ЦП
18
Cedric Euschen
ЦП
14
Tobias Hasse
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
31
Максимилиан Рор
ОП
17
Лаурин Курда
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
1-2-5
20
5
6
Хофманн
22
31
30
25
17
3-2-2-1-2
24
Хут
8
Кинсомби
33
22
Хойер
26
Муслиу
19
17
24
Муслия
13
Бильбия
31
Конте
23
Обермайр
17
8
8
17
30
18
18
30
31
14
14
31
8
Кинсомби
5
5
8
Кинсомби
17
28
Клаас
28
Клаас
17
13
Бильбия
36
Платте
36
Платте
13
Бильбия
Остались в запасе
Энерги
Падерборн
1
Alexander Sebald
ВР
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
30
Pelle Boevink
ВР
31
Максимилиан Рор
ОП
17
Лаурин Курда
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
31
Максимилиан Рор
ОП
17
Лаурин Курда
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Энерги - Падерборн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
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