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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кобленц - Энерги
Кобленц - Энерги: обзор матча 22 сентября 2009
Кобленц
22.09.2009, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Энерги
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кобленц - Энерги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кобленц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кобленц
0 : 1
19.08.2024
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кобленц
2 : 3
11.08.2017
Динамо Дрезден
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 6
14.05.2014
Байер
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 4
17.07.2013
Шальке-04
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 2
10.10.2012
Боруссия Д
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
3 : 1
10.10.2026
Энерги
Информация о матче
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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Кобленц
Энерги
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
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