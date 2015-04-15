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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Стронгест - Эмелек
Стронгест - Эмелек: обзор матча 15 апреля 2015
Стронгест
15.04.2015, среда, 23:30
Кубок Либертадорес, группа 4, 5 тур
1 : 0
Завершен
Эмелек
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Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
- : -
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
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Боливия. Примера, 23 тур
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2 : 1
26.10.2026
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Стронгест
2 : 1
19.10.2026
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Реал Потоси
1 : 0
11.10.2026
Стронгест
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Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
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Эквадор. Лига Про, 5 тур
Эмелек
0 : 2
31.10.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Леонес
1 : 3
18.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 2 тур
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