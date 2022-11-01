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Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Айнтрахт
Спортинг - Айнтрахт: обзор матча 01 ноября 2022
Спортинг
01.11.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
39'
А. Гомес
62'
Д. Камада (П)
72'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Айнтрахт
Желтая карточка
Г. Инасиу
90'
+4
90'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
М. Гетце
80'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
К. Якич
80'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Д. Сент-Джуст
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
Р. Коло Муани
Пас отдал
А. Кнауфф
69'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
Тринкау
️️️️
М. Эдвардс
63'
Замена
Д. Эссуго
️️️️
М. Угарте
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Камада
58'
Желтая карточка
Д. Соу
46'
Замена
С. Роде
️️️️
Й. Линдстрем
Желтая карточка
Паулинью
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
39'
Желтая карточка
М. Рейс
35'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Сантуш
32'
14'
Желтая карточка
Д. Камада
7'
Желтая карточка
К. Якич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Тринкау
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Адан
6
Сент-Джуст
25
Инасиу
4
Коатес
23
Порро
5
Угарте
28
Гонсалвеш
11
Гомес
10
Эдвардс
26
Паулинью
11
Сантуш
2-1-2-3-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
3
Пеллегрини
29
Эбимбе
27
Гетце
35
Линдстрем
9
Муани
18
Камада
11
Сантуш
2
Рейс
2
Рейс
11
Сантуш
5
Угарте
14
Эссуго
14
Эссуго
5
Угарте
6
Сент-Джуст
77
Кабрал
77
Кабрал
6
Сент-Джуст
10
Эдвардс
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Эдвардс
18
Якич
6
Смольчич
6
Смольчич
18
Якич
35
Линдстрем
17
Роде
17
Роде
35
Линдстрем
27
Гетце
17
Алиду
17
Алиду
27
Гетце
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Эбимбе
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
Остались в запасе
Спортинг
Айнтрахт
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Спортинг - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 2
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
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Спортинг
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Каза Пиа
0 : 2
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Спортинг
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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- : -
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Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
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Падерборн
2 : 2
07.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
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