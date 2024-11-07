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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Славия
Айнтрахт - Славия: обзор матча 07 ноября 2024
Айнтрахт
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 0
Завершен
Славия
53'
О. Мармуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Славия
Желтая карточка
Э. Эбимбе
86'
Желтая карточка
И. Матанович
84'
84'
Замена
И. Шранц
️️️️
С. Мичез
84'
Замена
С. Шалоупек
️️️️
И. Огбу
Замена
А. Аменда
️️️️
А. Теате
79'
Замена
Э. Скири
️️️️
М. Дауд
79'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Кнауфф
69'
Замена
У. Экитике
️️️️
О. Мармуш
69'
67'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
67'
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Хоры
Желтая карточка
Н. Коллинс
66'
61'
Желтая карточка
М. Юрасек
Замена
И. Матанович
️️️️
Д. Узун
61'
57'
Замена
М. Юрасек
️️️️
О. Змозла
ГОЛ! 1:0!
О. Мармуш
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Славия
31
Антонин Кински
ВР
26
Ян Боржил
(К)
ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Симион Мичез
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
1
Nils Ramming
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
34
Коллинс
3
Тута
4
Кох
3
Теате
81
Дауд
15
Ларссон
27
Гетце
7
Кнауфф
22
Мармуш
42
Узун
3-2-2-2-1
31
Кински
26
Боржил
5
Огбу
4
Зима
3
Голеш
25
Диуф
20
Зафейрис
19
Дорли
23
Мичез
17
Провод
25
Хоры
3
Теате
12
Аменда
12
Аменда
3
Теате
81
Дауд
6
Скири
6
Скири
81
Дауд
7
Кнауфф
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Кнауфф
22
Мармуш
22
Экитике
22
Экитике
22
Мармуш
42
Узун
31
Матанович
31
Матанович
42
Узун
21
Змозла
21
Змозла
5
Огбу
2
Шалоупек
2
Шалоупек
5
Огбу
17
Провод
32
Лингр
32
Лингр
17
Провод
Змозла
31
Юрасек
31
Юрасек
Змозла
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
23
Мичез
26
Шранц
26
Шранц
23
Мичез
Остались в запасе
Айнтрахт
Славия
40
Кауа Сантос
ВР
1
Nils Ramming
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
1
Nils Ramming
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Айнтрахт - Славия
3
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
5
Офсайды
0
1
Количество передач
375
408
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.06
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
3 : 2
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
3 : 2
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Дойче банк Парк
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