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Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Айнтрахт
Магдебург - Айнтрахт: обзор матча 01 августа 2022
Магдебург
01.08.2022, понедельник, 21:46
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Айнтрахт
4'
Д. Камада
32'
Й. Линдстрем
59'
Д. Камада
90'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Айнтрахт
90'
ГОЛ! 0:4!
Л. Аларио
85'
Желтая карточка
К. Якич
Желтая карточка
T. Sechelmann
81'
79'
Замена
К. Якич
️️️️
М. Гетце
73'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Борре
Замена
Э. Беяз
️️️️
Б. Атик
70'
67'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Й. Линдстрем
66'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Кнауфф
66'
Замена
М. Хасебе
️️️️
Тута
59'
ГОЛ! 0:3!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Борре
Замена
T. Ito
️️️️
А. Конде
55'
32'
ГОЛ! 0:2!
Й. Линдстрем
Пенальти не реализован!
А. Мюллер
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Камада
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
4
Tim Sechelmann
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
7
Лео Сиенза
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
6
Амара Конде
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Магдебург
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Belal Halbouni
ЦЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
30
Хасон Чека
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
28
Tim Boss
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-2-5
5
Лоуренс
4
19
Белл Белл
23
Эльфадли
10
Квартенг
23
Атик
16
Мюллер
13
Кремпицки
6
Конде
1
3-1-3-3
1
Трапп
6
Туре
3
Тута
26
Н'Дика
97
Соу
7
Кнауфф
18
Камада
18
Костич
19
Борре
27
Гетце
35
Линдстрем
23
Атик
17
Беяз
17
Беяз
23
Атик
6
Конде
17
17
6
Конде
3
Тута
20
Хасебе
20
Хасебе
3
Тута
7
Кнауфф
22
Чендлер
22
Чендлер
7
Кнауфф
27
Гетце
18
Якич
18
Якич
27
Гетце
19
Борре
27
Аларио
27
Аларио
19
Борре
35
Линдстрем
9
Муани
9
Муани
35
Линдстрем
Остались в запасе
Магдебург
Айнтрахт
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Belal Halbouni
ЦЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
30
Хасон Чека
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Belal Halbouni
ЦЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
30
Хасон Чека
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Магдебург - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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