Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Флора
Айнтрахт - Флора: обзор матча 01 августа 2019
Айнтрахт
01.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Флора
37'
Г. Пасьенса
54'
Г. Пасьенса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Флора
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Пасьенса
54'
Желтая карточка
Д. Кор
48'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Д. Да Коста
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Флора
1
Микхел Аксалу
ВР
19
Герт Камс
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
4-1-1-2-2
1
Видвальд
21
Да Коста
20
Хасебе
26
Н'Дика
6
Туре
6
Торро
31
Кор
18
Костич
18
Камада
9
Йовелич
9
Пасьенса
1-2-1
1
Аксалу
19
Камс
14
Васильев
99
Синявский
9
Сорга
Остались в запасе
Айнтрахт
Флора
37
Ян Циммерманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Айнтрахт - Флора
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Флора
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Флора» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Экс-глава департамента детского и юношеского футбола «Зенита» возглавил «Флору»
2017.01.03 08:54
Главным тренером сборной Эстонии назначен Мартин Рейм
2016.09.14 16:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+