Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 26 августа 2025
Айнтрахт
26.08.2025, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1 раунд
4 : 4
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Штутгарт
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
Новости команд
Айнтрахт
Штутгарт
«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.95
22 августа, 09:31
Суперкубок Германии. «Бавария» оказалась сильнее «Штутгарта» (2:1) и взяла трофей
16 августа, 23:28
3
«Штутгард» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
16 августа, 21:08
Клуб Бундеслиги приобрел хавбека «Реала»
27 июля, 20:28
«Бавария» нашла дублера для Кейна
27 июня, 17:31
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
1 августа 2022, 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
18 марта 2022, 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
22 декабря 2020, 23:57
Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании
19 марта 2019, 00:23
7
Бундеслига. «Вольфсбург» победил «Айнтрахт» и сохранил прописку в лиге
29 мая 2017, 23:27
5
«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.95
22 августа, 09:31
Суперкубок Германии. «Бавария» оказалась сильнее «Штутгарта» (2:1) и взяла трофей
16 августа, 23:28
3
«Штутгард» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
16 августа, 21:08
Клуб Бундеслиги приобрел хавбека «Реала»
27 июля, 20:28
«Бавария» нашла дублера для Кейна
27 июня, 17:31
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 1 раунд
Веен
- : -
27.08.2025
Бавария
Германия. Кубок, 1 раунд
Веен
- : -
27.08.2025
Бавария
Последние матчи
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
4 : 4
26.08.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
2 : 0
23.08.2025
Айнтрахт
Суперкубок Германии, Финал
Штутгарт
1 : 2
16.08.2025
Бавария
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
4 : 4
26.08.2025
Штутгарт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
2 : 0
23.08.2025
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Магдебург
0 : 1
03.08.2025
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Айнтрахт
2 : 2
27.05.2025
Саарбрюккен
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
4 : 4
26.08.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
Суперкубок Германии, Финал
Штутгарт
1 : 2
16.08.2025
Бавария
Германия. Кубок, Финал
Арминия
2 : 4
24.05.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 34 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
17.05.2025
Штутгарт
