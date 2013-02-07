Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Эквадор
Португалия - Эквадор: обзор матча 07 февраля 2013
Португалия
07.02.2013, четверг, 00:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Эквадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Португалия
Эквадор
Реакция тренера сборной Португалии на акцию в честь Роналду
Вчера, 23:55
Быстров сказал, что будет со сборной Португалии после ухода Роналду
Вчера, 22:43
3
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
Вчера, 19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:38
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
Вчера, 09:51
Реакция тренера сборной Португалии на акцию в честь Роналду
Вчера, 23:55
Быстров сказал, что будет со сборной Португалии после ухода Роналду
Вчера, 22:43
3
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
Вчера, 19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:38
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
Вчера, 09:51
Южная Корея – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Южная Корея – Эквадор: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
«Динамо» близко к трансферу участника ЧМ-2026
24 августа
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+