Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Данди Юнайтед
Данди - Данди Юнайтед: онлайн-трансляция 31 августа 2025
Данди
31.08.2025, воскресенье, 16:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
- : -
Не начался
Данди Юнайтед
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Данди - Данди Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Данди
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
23 июля, 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
28 августа 2022, 16:14
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
1
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
11 сентября 2016, 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
20 ноября 2015, 07:58
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
1
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
23 июля, 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
28 августа 2022, 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
11 сентября 2016, 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
20 ноября 2015, 07:58
Больше новостей
Шотландия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Последние матчи
Все
Данди
Данди Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Данди Юнайтед
2 : 2
14.08.2025
Рапид
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
Лига конференций, 3 раунд
Рапид
2 : 2
07.08.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
03.08.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
03.08.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
18.05.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди
1 : 1
14.05.2025
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Килмарнок
3 : 2
10.05.2025
Данди
Лига конференций, 3 раунд
Данди Юнайтед
2 : 2
14.08.2025
Рапид
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Лига конференций, 3 раунд
Рапид
2 : 2
07.08.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Фалкирк
2 : 2
03.08.2025
Данди Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
УНА Штрассен
0 : 1
31.07.2025
Данди Юнайтед
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: