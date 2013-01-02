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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Духаиль - ПСЖ
Аль-Духаиль - ПСЖ: обзор матча 02 января 2013
Аль-Духаиль
02.01.2013, среда, 18:30
Товарищеские матчи
1 : 5
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Духаиль - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
- : -
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Садд
2 : 3
18.10.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 5 тур
Аль-Шамаль
0 : 4
08.10.2026
Аль-Духаиль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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