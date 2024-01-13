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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Докса Катокопиас
Омония - Докса Катокопиас: обзор матча 13 января 2024
Омония
13.01.2024, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
5 : 1
Завершен
Докса Катокопиас
7'
Л. Лоизу
15'
Р. Безус
18'
Я. Кусулос
40'
А. Какулис (П)
69'
В. Шимич
45+2'
А. Мэтьюз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Докса Катокопиас
Желтая карточка
А. Франссон
81'
81'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
B. Sadik
Замена
А. Аму
️️️️
В. Шимич
79'
Замена
Ф. Бачиру
️️️️
Р. Безус
79'
Замена
А. Франссон
️️️️
Х. Харалампус
72'
Замена
С. Алиум
️️️️
А. Какулис
72'
ГОЛ! 5:1!
В. Шимич
69'
56'
Замена
B. Dja DjÃ©djÃ©
️️️️
B. Alceus
56'
Замена
К. Провидакис
️️️️
В. Кириаку
55'
Желтая карточка
А. Пурич
Замена
Я. Лецяск
️️️️
М. Сиприано
49'
46'
Замена
В. Сиелис
️️️️
М. Антониадес
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
А. Мэтьюз
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Какулис
40'
ГОЛ! 3:0!
Я. Кусулос
18'
ГОЛ! 2:0!
Р. Безус
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лоизу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
21
Bryan Alceus
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Докса Катокопиас
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
8
Душко Трайчевски
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Фабиано
5
Кулибали
31
Кусулос
2
Мэтьюз
6
Сиприано
5
Панайоту
21
Шимич
90
Безус
8
Харалампус
75
Лоизу
9
Какулис
3-2-1-4
61
2
23
Антониадес
35
Велкоски
32
Кириаку
15
Пурич
21
10
7
88
Асанте
9
6
Сиприано
26
Лецяск
26
Лецяск
6
Сиприано
8
Харалампус
7
Франссон
7
Франссон
8
Харалампус
90
Безус
19
Бачиру
19
Бачиру
90
Безус
21
Шимич
88
Аму
88
Аму
21
Шимич
9
Какулис
17
Алиум
17
Алиум
9
Какулис
23
Антониадес
4
Сиелис
4
Сиелис
23
Антониадес
32
Кириаку
24
Провидакис
24
Провидакис
32
Кириаку
9
8
Трайчевски
8
Трайчевски
9
21
97
97
21
Остались в запасе
Омония
Докса Катокопиас
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
25
Хараламбос Кириаку
ОП
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
25
Хараламбос Кириаку
ОП
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Омония - Докса Катокопиас
1
1
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
12
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
7
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
3
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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