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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Донкастер Роверс
Норвич Сити - Донкастер Роверс: обзор матча 26 сентября 2012
Норвич Сити
26.09.2012, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвич Сити - Донкастер Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
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- : -
14.11.2026
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6 : 1
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Донкастер Роверс
0 : 2
20.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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Норвич Сити
Донкастер Роверс
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