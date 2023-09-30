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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Вл - Красное Знамя
Динамо Вл - Красное Знамя: обзор матча 30 сентября 2023
Динамо Вл
30.09.2023, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
1 : 2
Завершен
Красное Знамя
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Статистика матча Динамо Вл - Красное Знамя
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Матчи команд
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
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2 : 1
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3 : 0
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Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
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