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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Торпедо
Динамо Мх - Торпедо: обзор матча 27 ноября 2023
Динамо Мх
27.11.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо
76'
И. Стефанович
80'
Р. Червяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Торпедо
90'
+1
Замена
Н. Калугин
️️️️
И. Манелов
90'
+1
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
И. Лебеденко
88'
Желтая карточка
В. Громыко
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Червяков
Замена
З. Юсупов
️️️️
Р. Магомедов
79'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Сердеров
79'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
М. Храмцов
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
И. Стефанович
67'
Замена
Р. Червяков
️️️️
И. Горбунов
67'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Г. Гонгадзе
59'
Замена
В. Громыко
️️️️
А. Орехов
Замена
Т. Сундуков
️️️️
И. Шумахов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
56
Сантино Смит
ЦФ
Торпедо
15
Андрей Бондарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
55
Валерий Громыко
АП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Волк
5
Ковачевич
4
Шумахов
34
Храмцов
99
Алибеков
17
Абдуллахи
13
Кагермазов
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
28
Сердеров
3-1-1-3-2
23
Бабурин
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
5
Москвичев
27
Орехов
2
Манелов
8
Шамкин
17
Горбунов
10
Гонгадзе
10
Лебеденко
4
Шумахов
77
Сундуков
77
Сундуков
4
Шумахов
34
Храмцов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
34
Храмцов
9
Магомедов
22
Юсупов
22
Юсупов
9
Магомедов
28
Сердеров
77
Костюков
77
Костюков
28
Сердеров
2
Манелов
44
Калугин
44
Калугин
2
Манелов
10
Лебеденко
77
Юзепчук
77
Юзепчук
10
Лебеденко
27
Орехов
55
Громыко
55
Громыко
27
Орехов
17
Горбунов
70
Червяков
70
Червяков
17
Горбунов
10
Гонгадзе
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Динамо Мх
Торпедо
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
15
Андрей Бондарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦФ
Остались в запасе
15
Андрей Бондарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Динамо Мх - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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