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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо Мх - Динамо Вл
Динамо Мх - Динамо Вл: обзор матча 02 ноября 2022
Динамо Мх
02.11.2022, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Динамо Вл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Динамо Вл
88'
Замена
М. Тарек
️️️️
А. Баев
Замена
С. Лысенко
️️️️
Р. Халимбеков
84'
Желтая карточка
И. Шумахов
81'
81'
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Котов
81'
Замена
И. Полищук
️️️️
С. Дудкин
77'
Желтая карточка
С. Дудкин
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
67'
Замена
А. Вагидов
️️️️
А. Гаджиев
67'
Красная карточка
Э. Атабаев
51'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Р. Абдурагимов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Динамо Вл
22
Владислав Кучейко
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ЦЗ
12
Сергей Смородский
ЛВ
21
Алексей Баев
ЦП
19
Максим Машнев
ЦП
20
Сергей Дудкин
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Динамо Вл
1
Давыд Алексеев
ВР
4
Алексей Бондарь
ПЗ
22
Даниил Гусевский
ЦП
98
Игнат Полищук
ЦП
11
Александр Васильев
ЦФ
20
Максим Чуфыров
ЦФ
10
Марат Тарек
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хамхоев
4
Шумахов
99
Алибеков
33
Халимбеков
3
Красильниченко
13
Кагермазов
7
Абдурагимов
22
Юсупов
18
Атабаев
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
4-4-2
22
Кучейко
14
Первушин
13
Подпругин
38
Пытлев
5
Сергеев
17
Гиголаев
19
Машнев
20
Дудкин
21
Баев
8
Котов
12
Смородский
7
Абдурагимов
9
Магомедов
9
Магомедов
7
Абдурагимов
9
Дибиргаджиев
8
Исаев
8
Исаев
9
Дибиргаджиев
33
Халимбеков
9
Лысенко
9
Лысенко
33
Халимбеков
70
Гаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
70
Гаджиев
8
Котов
11
Васильев
11
Васильев
8
Котов
20
Дудкин
98
Полищук
98
Полищук
20
Дудкин
21
Баев
10
Тарек
10
Тарек
21
Баев
Остались в запасе
Динамо Мх
Динамо Вл
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Горан Алексич
1
Давыд Алексеев
ВР
4
Алексей Бондарь
ПЗ
22
Даниил Гусевский
ЦП
20
Максим Чуфыров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давыд Алексеев
ВР
4
Алексей Бондарь
ПЗ
22
Даниил Гусевский
ЦП
20
Максим Чуфыров
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Статистика матча Динамо Мх - Динамо Вл
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Стадион:
Анжи-Арена
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