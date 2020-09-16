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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Динамо Загреб
Ференцварош - Динамо Загреб: обзор матча 16 сентября 2020
Ференцварош
16.09.2020, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
2'
Г. Ловренчич
65'
М. Узуни
23'
М. Узуни (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Динамо Загреб
Желтая карточка
Э. Чивич
87'
82'
Желтая карточка
Б. Петкович
81'
Желтая карточка
К. Якич
Желтая карточка
А. Фримпонг
79'
Желтая карточка
Т. Нгуэн
78'
Замена
А. Фримпонг
️️️️
А. Ковачевич
73'
72'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
М. Оршич
71'
Замена
М. Гавранович
️️️️
А. Гояк
Замена
Исаэль
️️️️
Ф. Боли
68'
Желтая карточка
Ф. Боли
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Узуни
65'
61'
Желтая карточка
А. Гояк
60'
Замена
К. Якич
️️️️
Л. Майер
Замена
Э. Ботка
️️️️
Г. Ловренчич
25'
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Узуни
ГОЛ! 1:0!
Г. Ловренчич
Пас отдал
Т. Нгуэн
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Сомалья
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Лука Иванушец
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-1-2-2-2
90
Дибус
77
Чивич
16
Блажич
15
Ковачевич
14
Харатин
7
Сомалья
18
Зигер
10
Узуни
93
Нгуэн
26
Ловренчич
9
Боли
4-4-1-1
25
Ливакович
30
Стоянович
62
Кастрати
24
Гвардиол
22
Леовац
14
Майер
14
Гояк
45
Адеми
66
Дилавер
99
Оршич
9
Петкович
26
Ловренчич
21
Ботка
21
Ботка
26
Ловренчич
15
Ковачевич
5
Фримпонг
5
Фримпонг
15
Ковачевич
9
Боли
88
Исаэль
88
Исаэль
9
Боли
99
Оршич
17
Иванушец
17
Иванушец
99
Оршич
14
Майер
18
Якич
18
Якич
14
Майер
14
Гояк
19
Гавранович
19
Гавранович
14
Гояк
Остались в запасе
Ференцварош
Динамо Загреб
93
Эсса Лайдуни
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
1
Адам Богдан
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
6
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
93
Эсса Лайдуни
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
1
Адам Богдан
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
Остались в запасе
6
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Ференцварош - Динамо Загреб
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Где смотреть матч:
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