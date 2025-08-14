Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Динамо - Хайдук
Динамо - Хайдук: обзор матча 14 августа 2025
Динамо
14.08.2025, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Хайдук
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Хайдук
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Информация о матче
Стадион:
Полюд
Новости команд
Все
Динамо
Хайдук
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
11 августа, 09:19
1
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля, 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
22 июля, 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2 июля, 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
10 июня, 19:07
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
11 августа, 09:19
1
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
5 июня, 13:29
1
«Сандерленд» продолжает переговоры по Ленсу
3 июля 2015, 13:15
7
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля, 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
22 июля, 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2 июля, 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
10 июня, 19:07
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая, 15:16
11
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо
Хайдук
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
3 : 1
14.08.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Хайдук
2 : 0
10.08.2025
Горица
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
2 : 1
07.08.2025
Динамо
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Хайдук
2 : 1
03.08.2025
Истра 1961
Лига конференций, 2 раунд
Хайдук
2 : 1
31.07.2025
Зиря
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
3 : 1
14.08.2025
Хайдук
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
2 : 1
07.08.2025
Динамо
Лига конференций, 2 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2025
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 2 раунд
Атлетик д'Эскальдес
1 : 2
24.07.2025
Динамо
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
3 : 1
14.08.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Хайдук
2 : 0
10.08.2025
Горица
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
2 : 1
07.08.2025
Динамо
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Хайдук
2 : 1
03.08.2025
Истра 1961
Лига конференций, 2 раунд
Хайдук
2 : 1
31.07.2025
Зиря
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: