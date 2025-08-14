Введите ваш ник на сайте
Динамо - Хайдук: обзор матча 14 августа 2025

Динамо
14.08.2025, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Хайдук
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Динамо - Хайдук
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Информация о матче
Стадион:
Полюд
Новости команд
Динамо
Хайдук
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
11 августа, 09:19
1
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля, 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
22 июля, 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2 июля, 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
10 июня, 19:07
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
11 августа, 09:19
1
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
5 июня, 13:29
1
«Сандерленд» продолжает переговоры по Ленсу
3 июля 2015, 13:15
7
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля, 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
22 июля, 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2 июля, 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
10 июня, 19:07
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая, 15:16
11
Больше новостей
Последние матчи
Динамо
Хайдук
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
3 : 1
14.08.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Хайдук
2 : 0
10.08.2025
Горица
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
2 : 1
07.08.2025
Динамо
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Хайдук
2 : 1
03.08.2025
Истра 1961
Лига конференций, 2 раунд
Хайдук
2 : 1
31.07.2025
Зиря
