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    «Сандерленд» продолжает переговоры по Ленсу

    Английский «Сандерленд» не теряет надежд подписать голландского полузащитника киевского «Динамо» Джермейна Ленса. Об этом пишет Sky Sports с с сылкой на свой источник.

    Совсем недавно англичане предлагали за полузащитника 8 млн. евро, но получили отказ. Сам Ленс ранее говорил о желании сменить клуб из-за нестабильной ситуации в Украине, однако голландец хочет играть в Лиге чемпионов, куда динамовцы пробилдись благодаря победе в чемпионате.

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    Источник: Football

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    03.07.2015 13:15
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    Комментарии (8)
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    Дикая мужчинка
    1435918828
    Хороший игрок! Надо его в Зенит купить.
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    dimagas1
    1435920280
    Короче смысл бежать от ЛЧ с Динамо и переходить в Сандерленд который может и улететь в чемпионшип?
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    Нохчи Чоь
    1435926008
    Пробилдись)))))))))))))))))))))
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    Die Roten
    1435930768
    в лч хочет играть
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    nahan
    1435978466
    Вряд ли уйдёт...
    Ответить
    KAFA2525
    1436008162
    Про \"Байкал\" было бы интереснее…
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    ologreds
    1694997677
    numo434690
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