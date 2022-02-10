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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Динамо Тб
Динамо - Динамо Тб: обзор матча 10 февраля 2022
Динамо
10.02.2022, четверг, 11:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Динамо Тб
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Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
- : -
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
Стадион:
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Динамо
Динамо Тб
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
1
Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
Вчера, 12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
Вчера, 10:07
Кубок России: шансы «Динамо» и «Факела» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Семин объяснил лидерство «Динамо» в РПЛ
24 ноября
2
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
1
Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
Вчера, 12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
Вчера, 10:07
Кубок России: шансы «Динамо» и «Факела» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Семин объяснил лидерство «Динамо» в РПЛ
24 ноября
2
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
2025.02.15 23:51
3
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
2025.02.13 12:20
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