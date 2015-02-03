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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Динамо Бухарест
Локомотив - Динамо Бухарест: обзор матча 03 февраля 2015
Локомотив
03.02.2015, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Динамо Бухарест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Динамо Бухарест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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Локомотив
Динамо Бухарест
Стало известно, кто войдет в штаб Овчинникова в «Локомотиве»
01:23
2
«Локомотив» и Галактионов достигли соглашения по 54-миллионной неустойке
01:08
Черчесова отговаривают от назначения в «Локомотив»
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Реакция Смертина на нового тренера «Локомотива»
Вчера, 18:25
3
Радимов верит в вылет «Локомотива»
Вчера, 17:59
5
Стало известно, кто войдет в штаб Овчинникова в «Локомотиве»
01:23
2
«Локомотив» и Галактионов достигли соглашения по 54-миллионной неустойке
01:08
Черчесова отговаривают от назначения в «Локомотив»
Вчера, 18:32
2
Реакция Смертина на нового тренера «Локомотива»
Вчера, 18:25
3
Радимов верит в вылет «Локомотива»
Вчера, 17:59
5
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
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В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
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Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
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Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
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