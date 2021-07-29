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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо-Брест - Виктория
Динамо-Брест - Виктория: обзор матча 29 июля 2021
Динамо-Брест
29.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Виктория
90+1'
С. Беленький
12'
Ж. Каямба
71'
Š. Falta
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо-Брест - Виктория
ГОЛ! 1:2!
С. Беленький
90'
+1
87'
Замена
М. Хлаваты
️️️️
П. Шулц
87'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
Замена
А. Ануфриев
️️️️
А. Шестюк
85'
Замена
M. Sanusi
️️️️
П. Седько
80'
Замена
S. Shapoval
️️️️
С. Тихоновский
80'
Желтая карточка
А. Слабашевич
77'
71'
ГОЛ! 0:2!
Š. Falta
Пас отдал
Р. Ржезник
66'
Замена
Š. Falta
️️️️
Д. Москера
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
С. Лынько
55'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
40'
28'
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Каямба
Пас отдал
М. Кацер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
66
Мирослав Кацер
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Динамо-Брест
93
Вадим Милютин
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
45
Илья Москаленчик
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
0
S. Shapoval
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
2-2-1-5
25
Степанов
32
Ясюкевич
21
Слабашевич
23
Олехнович
26
Тихоновский
26
Седько
55
Аффи
9
Шестюк
19
Беленький
89
Лынько
99
Юдчиц
4-2-1-4
2
Гейда
14
Брабец
11
Хибс
14
Ржезник
99
Н'Диайе
10
Шулц
8
Москера
9
16
11
Каямба
66
Кацер
89
Лынько
15
Орешкевич
15
Орешкевич
89
Лынько
9
Шестюк
8
Ануфриев
8
Ануфриев
9
Шестюк
26
Тихоновский
0
0
26
Тихоновский
26
Седько
27
27
26
Седько
8
Москера
20
20
8
Москера
10
Шулц
19
Хлаваты
19
Хлаваты
10
Шулц
9
25
Хоры
25
Хоры
9
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
Остались в запасе
Динамо-Брест
Виктория
93
Вадим Милютин
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Динамо-Брест - Виктория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
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Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
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Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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