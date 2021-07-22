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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Виктория - Динамо-Брест
Виктория - Динамо-Брест: обзор матча 22 июля 2021
Виктория
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Динамо-Брест
22'
П. Шулц
33'
Ф. Каша
79'
А. Шестюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Виктория - Динамо-Брест
90'
+4
Замена
В. Милютин
️️️️
В. Ясюкевич
Желтая карточка
П. Шулц
90'
+2
Замена
Л. Перница
️️️️
Ф. Каша
89'
81'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
80'
Желтая карточка
С. Лынько
79'
ГОЛ! 2:1!
А. Шестюк
Пас отдал
Я. Орешкевич
76'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
В. Щербо
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
74'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
74'
63'
Замена
С. Лынько
️️️️
M. Sanusi
Замена
А. Чермак
️️️️
М. Хлаваты
60'
51'
Желтая карточка
С. Беленький
ГОЛ! 2:0!
Ф. Каша
Пас отдал
Š. Falta
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Шулц
Пас отдал
Ж. Каямба
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Филип Каша
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Станислав Беленький
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Виктория
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
18
Kozeluh Josef
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Динамо-Брест
93
Вадим Милютин
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-1-1-5
11
Хибс
14
Брабец
20
10
Шулц
8
Москера
25
Каша
19
Хлаваты
9
11
Каямба
16
3-2-1-3
25
Степанов
21
Слабашевич
32
Ясюкевич
18
Щербо
23
Олехнович
26
Тихоновский
26
Седько
27
55
Аффи
19
Беленький
25
Каша
4
Перница
4
Перница
25
Каша
19
Хлаваты
47
Чермак
47
Чермак
19
Хлаваты
9
25
Хоры
25
Хоры
9
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
32
Ясюкевич
93
Милютин
93
Милютин
32
Ясюкевич
18
Щербо
15
Орешкевич
15
Орешкевич
18
Щербо
27
89
Лынько
89
Лынько
27
9
Шестюк
9
Шестюк
Остались в запасе
Виктория
Динамо-Брест
14
Радим Ржезник
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
14
Радим Ржезник
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Остались в запасе
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Виктория - Динамо-Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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