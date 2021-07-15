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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Бт - Тре Пенне
Динамо Бт - Тре Пенне: обзор матча 15 июля 2021
Динамо Бт
15.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 1 раунд
3 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Тре Пенне
16'
V. Sanogo
47'
Г. Манджгаладзе
51'
Ф. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Бт - Тре Пенне
Желтая карточка
М. Кобахидзе
83'
Замена
В. Мамучашвили
️️️️
Г. Зария
75'
73'
Замена
M. Simoncelli
️️️️
I. Badalassi
73'
Замена
К. Дзондзини
️️️️
L. Righini
66'
Желтая карточка
М. Палацци
65'
Замена
E. Casadei
️️️️
M.
63'
Замена
L. Costa
️️️️
R. Pieri
Замена
G. Pantsulaia
️️️️
Г. Манджгаладзе
62'
Замена
Д. Джигаури
️️️️
V. Sanogo
61'
Желтая карточка
С. Алтунашвили
54'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Жуниор
Пас отдал
Г. Чабрадзе
51'
ГОЛ! 2:0!
Г. Манджгаладзе
47'
Замена
С. Алтунашвили
️️️️
Б. Тейди
46'
Замена
Ф. Жуниор
️️️️
L. Shindagoridze
46'
Желтая карточка
V. Sanogo
26'
ГОЛ! 1:0!
V. Sanogo
Пас отдал
L. Shindagoridze
16'
5'
Желтая карточка
B. Boccioletti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бт
13
Лазари Купатадзе
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
6
Бенжамин Тейди
ОП
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
0
V. Sanogo
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Тре Пенне
3
Мирко Палацци
ЦЗ
11
Matteo Semprini
ЦФ
5
Luca Righini
ЦФ
23
Nicholas Santoni
ЦФ
0
F. Sartori
ЦФ
12
Paolo Vandi
ЦФ
0
Maicon
ЦФ
26
Mattia Migani
ЦФ
13
Benjamin Boccioletti
ЦФ
9
R. Pieri
ЦФ
95
Imre Badalassi
ЦФ
Динамо Бт
23
Лука Харатишвили
ВР
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
70
Джамбул Джигаури
ЦП
14
G. Pantsulaia
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
Тре Пенне
10
Кевин Дзондзини
ЦП
12
Lorenzo Costa
ЦФ
33
Mauro Lanzoni
ЦФ
55
Alfredo Chierighini
ЦФ
24
Enrico Casadei
ЦФ
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
10
Michele Simoncelli
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Купатадзе
23
Кобахидзе
88
Наваловский
5
35
Чабрадзе
6
Тейди
13
Манджгаладзе
77
Зария
21
9
0
1-5
3
Палацци
0
95
9
13
26
13
Манджгаладзе
14
14
13
Манджгаладзе
6
Тейди
19
Алтунашвили
19
Алтунашвили
6
Тейди
77
Зария
7
Мамучашвили
7
Мамучашвили
77
Зария
0
70
Джигаури
70
Джигаури
0
21
50
Жуниор
50
Жуниор
21
9
12
12
9
5
10
Дзондзини
10
Дзондзини
5
0
24
24
0
95
10
10
95
Остались в запасе
Динамо Бт
Тре Пенне
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
23
Лука Харатишвили
ВР
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
33
Mauro Lanzoni
ЦФ
55
Alfredo Chierighini
ЦФ
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
Остались в запасе
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
23
Лука Харатишвили
ВР
Остались в запасе
33
Mauro Lanzoni
ЦФ
55
Alfredo Chierighini
ЦФ
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Статистика матча Динамо Бт - Тре Пенне
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Информация о матче
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