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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тре Пенне - Динамо Бт
Тре Пенне - Динамо Бт: обзор матча 08 июля 2021
Тре Пенне
08.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Динамо Бт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тре Пенне - Динамо Бт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Информация о матче
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Тре Пенне
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2022.09.27 18:31
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