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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ягеллония - Динамо Бт
Ягеллония - Динамо Бт: обзор матча 06 июля 2017
Ягеллония
06.07.2017, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Бт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ягеллония - Динамо Бт
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
- : -
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 12 тур
Ягеллония
1 : 0
25.10.2026
Висла Плоцк
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
- : -
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
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Динамо Бт
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