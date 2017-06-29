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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Бт - Ягеллония
Динамо Бт - Ягеллония: обзор матча 29 июня 2017
Динамо Бт
29.06.2017, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Ягеллония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Бт - Ягеллония
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
- : -
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
- : -
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 12 тур
Ягеллония
1 : 0
25.10.2026
Висла Плоцк
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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