Главная
Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Толука - Сан-Диего
Толука - Сан-Диего: обзор матча 19 марта 2026
Толука
19.03.2026, четверг, 06:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Сан-Диего
43'
Х. Ангуло
56'
Паулинью
59'
Х. Ангуло
90+2'
Х. Гальярдо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Толука - Сан-Диего
Завершен
ГОЛ! 4:0!
Хесус Гальярдо
Пас отдал
Алексис Вега
90'
+2
90'
+3'
Замена
Луан
️️️️➡️️
Федерико Перейра
89'
Замена
Себастьян Кордова
️️️️➡️️
Хесус Ангуло
89'
Желтая карточка
Хесус Ангуло
87'
85'
Вторая желтая
Кристофер МакВей
80'
Замена
Anisse Saidi
️️️️➡️️
Онни Валакари
71'
Замена
Алекс Майтен
️️️️➡️️
AnÃbal Godoy
71'
Замена
W. Eisner
️️️️➡️️
Oscar Verhoeven
Замена
Diego Barbosa
️️️️➡️️
Хелиньо
69'
Травма
Хелиньо
68'
Замена
Алексис Вега
️️️️➡️️
Jorge Díaz
65'
62'
Замена
Osvald Soe
️️️️➡️️
Ian Pilcher
62'
Замена
David Vazquez
️️️️➡️️
Льюис Морган
ГОЛ! 3:0!
Хесус Ангуло
59'
ГОЛ! 2:0!
Паулинью
Пас отдал
Хесус Гальярдо
56'
Замена
Fernando Arce Jr.
️️️️➡️️
Николас Кастро
46'
Травма
Николас Кастро
45'
45'
+3'
44'
Желтая карточка
Йеппе Тверсков
ГОЛ! 1:0!
Хесус Ангуло
43'
Желтая карточка
Jorge Díaz
40'
40'
Желтая карточка
Кристофер МакВей
Гол отменен - офсайд
Бруно Мендес
23'
Желтая карточка
Паулинью
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Толука
22
Luis García
ВР
20
Хесус Гальярдо
(К)
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
6
Федерико Перейра
ЦЗ
19
Santiago Simón
ЦП
29
Jorge Díaz
ЦП
5
Franco Romero
ЦП
8
Николас Кастро
АП
10
Хесус Ангуло
ЛВ
11
Хелиньо
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Сан-Диего
18
Duran Ferree
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
25
Ian Pilcher
ЦЗ
27
Luca Bombino
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
(К)
ЦЗ
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
20
AnÃbal Godoy
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
9
Льюис Морган
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Мики Варас
Толука
1
Hugo Gonzalez
ВР
2
Diego Barbosa
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
3
Antonio Briseño
ЦЗ
25
E. del Villar
ЦЗ
24
Fernando Arce Jr.
ЦП
33
Victor Arteaga
ЦП
17
Mauricio Andre Isais
ЦП
7
Себастьян Кордова
АП
9
Алексис Вега
ЦФ
23
O. Virgen
ЦФ
27
F. Rossi
ЦФ
Сан-Диего
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
13
Pablo Sisniega
ВР
17
Osvald Soe
ЦЗ
22
W. Eisner
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
19
David Vazquez
ЦП
21
Брайс Дюк
ЦП
15
Pedro Soma
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
29
Anisse Saidi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Остались в запасе
Толука
Сан-Диего
1
Hugo Gonzalez
ВР
3
Antonio Briseño
ЦЗ
25
E. del Villar
ЦЗ
33
Victor Arteaga
ЦП
17
Mauricio Andre Isais
ЦП
23
O. Virgen
ЦФ
27
F. Rossi
ЦФ
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
21
Брайс Дюк
ЦП
15
Pedro Soma
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Статистика матча Толука - Сан-Диего
3
1
2
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
10
Офсайды
2
1
Количество передач
458
350
Сейвы
0
8
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
3.65
0.31
Информация о матче
Главный судья:
Ismael Cornejo, El Salvador
Стадион:
Estadio Nemesio Diez, Toluca
Посещаемость:
23322
Новости команд
Все
Толука
Сан-Диего
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая, 12:44
4
10 лучших игроков МЛС по версии Goal
7 февраля, 23:37
Новый клуб МЛС подтвердил интерес к де Брюйне
23 марта 2025, 20:01
Де Брюйне ведет переговоры с другим клубом
8 января 2025, 16:32
Семья Де Брюйне хочет в США: известны два претендента на Кевина в МЛС
28 декабря 2024, 19:26
Больше новостей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Все
Текущие
Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Финал
Толука
- : -
31.05.2026
Тигрес УАНЛ
Последние матчи
Все
Толука
Сан-Диего
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Толука
4 : 0
07.05.2026
Лос-Анджелес
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Лос-Анджелес
2 : 1
30.04.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Толука
4 : 1
26.04.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Мазатлан
4 : 3
23.04.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 1
19.04.2026
Толука
Архив
